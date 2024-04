Vanavond op tv: Formatiegesprekken in lastige fase • Oekraïne-conferentie in Zwitserland • Overstromingen Rusland

Zwitsers organiseren vredesconferentie

Zwitserland houdt in juni een vredesconferentie met tientallen landen over de oorlog in Oekraïne. De basis van de gesprekken op de top is een vredesplan ontwikkeld door de Oekraïense president Zelensky en de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken.

Rusland noemt een dergelijke top "zinloos" als er geen rekening wordt gehouden met de Russische belangen. Kan de conferentie zonder Russische deelname toch iets bewerkstelligen? We blikken alvast vooruit met Oost-Europadeskundige Bob Deen.