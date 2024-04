Half jaar na aardbevingen Afghanistan kan heropbouw worden gestart

Ruim een half jaar na de serie aardbevingen in het noordwesten van Afghanistan komt de wederopbouw moeizaam op gang. Slachtoffers van de bevingen hebben de hele winter in tenten doorgebracht. Nu er warmer lenteweer op komst is, kan er pas met opruimen en opbouwen worden begonnen, zegt het Rode Kruis.

Zo'n twee miljoen mensen zijn op de een of andere manier geraakt door de reeks aardbevingen die in oktober vorig jaar plaatsvond in de westelijke grensprovincie Herat. In ongeveer een week tijd waren er in hetzelfde gebied drie aardbevingen met een kracht van 6,3. Ook waren er meerdere naschokken.

De eerste beving was de zwaarste in Afghanistan in de afgelopen twintig jaar. Zo'n 2500 mensen zouden zijn omgekomen en volgens de Taliban, die er aan de macht zijn, raakten 2000 mensen gewond. In alle drie de gevallen lag het epicentrum op enkele tientallen kilometers van provinciehoofdstad Herat, de op een na grootste stad van het land.

De mensen die het natuurgeweld overleefden, zagen hun huizen instorten. Bijna alle huizen waren gemaakt van modder of klei "en die storten heel snel in bij een aardbeving", zegt Rode Kruis-woordvoerder Daniëlle Brouwer in het NOS Radio 1 Journaal.

Aardbevingsbestendig bouwen

De islamitische tak van de internationale hulporganisatie, de Rode Halve Maan, gaat nu kijken hoe huizen aardbevingsbestendig gebouwd kunnen worden. Brouwer zegt dat de hulporganisatie daarom ingenieurs in dienst heeft die moeten bepalen welke materialen daarvoor nodig en beschikbaar zijn.

Veel mensen leven op dit moment nog tussen het puin, in tenten. "Zij hebben net een heel strenge winter overleefd. Het kan enorm koud worden in Afghanistan met een harde en ijzige wind." Om die koude wind door te kunnen komen, hebben mensen kuilen gegraven om met hun tent in te schuilen.

Volgens Brouwer heeft het Rode Kruis wel geprobeerd om wat warmte te bieden door dekens uit te delen en door de tenten te verstevigen. "Maar omdat het zo koud was, kon het puin nog niet geruimd worden en kon de wederopbouw nog niet beginnen."

Hulp met goedkeuring Taliban

Naast de wederopbouw is er meer hulp nodig, zegt Brouwer. "Omdat zo'n beetje de hele bevolking onder de armoedegrens leeft, hebben mensen eigenlijk alles nodig." Het Rode Kruis deelt maaltijden uit aan mensen in afgelegen gebieden. Ook krijgen slachtoffers contant geld, zodat ze zelf kunnen bepalen wat ze nodig hebben. "Dat is ook goed voor de lokale economie." Daarnaast heeft de hulporganisatie mobiele klinieken opgezet om slachtoffers van medicijnen en medische hulp te voorzien.

Al die hulpwerkzaamheden doet het Rode Kruis in overleg en met goedkeuring van de Taliban, die sinds de terugtrekking van de NAVO in 2021 weer aan de macht zijn. "Als neutrale organisatie hebben we maar één doel en dat is mensen helpen. Daardoor kunnen we op al die plekken komen." Sinds de machtsovername door de Taliban is er minder financiële steun van andere landen.

Hoewel er hulp wordt geboden en de wederopbouw nu langzaamaan op gang komt, is het voor het Rode Kruis moeilijk om in te schatten wat het perspectief is voor de ontheemden. "Juist omdat het land al jarenlang wordt geteisterd door economische crises, conflicten, droogte, overstromingen en aardbevingen", zegt Brouwer. "Maar we mogen Afghanistan niet vergeten."