Oorlogsmusea halen Duitse topstukken weg uit angst voor inbraak

Oorlogsmusea in het hele land scherpen hun beveiliging aan na inbraken bij twee soortgelijke musea. Ook halen ze Duitse topstukken uit de collectie, omdat dieven het daar mogelijk op hebben gemunt.

Twee weken geleden werd het Oorlogsmuseum in Ossendrecht leeggeroofd. Dieven maakten voor tonnen aan museumstukken buit. In augustus was het al raak bij een oorlogsmuseum in het Limburgse Beek. Die inbraken zorgen voor onrust bij andere musea.

"Het is heel verontrustend, elk museum heeft z'n zorgen", zegt John Meulenbroeks van Museum De Bewogen Jaren in Hooge Mierde tegen Omroep Brabant. Omdat het een kleine wereld is, kennen veel verzamelaars en museumhouders elkaar persoonlijk. Er wordt onderling gewaarschuwd om de Duitse topstukken uit de collectie te halen en de beveiliging op te schroeven.

Oorlogsmuseum 1940-1945 in Loon op Zand haalt bijvoorbeeld vorken uit het persoonlijke bestek van Adolf Hitler en SS-leider Heinrich Himmler uit het zicht. "Ik heb gisteren al spullen van de Hitlerjugend weggehaald. En uniformen van de SS gaan er ook uit", vertelt museumhouder Frans van Venrooij. Ook komt er een extra deur met tralies om inbrekers buiten de deur te houden.

Roadblocks in Arnhem

Vorige week werd al bekend dat het Arnhems Oorlogsmuseum roadblocks plaatst, zodat vrachtwagens het terrein niet op kunnen. En het Oorlogsmuseum Overloon brengt twee zeldzame naziboeken terug naar het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), dat de boeken twee jaar geleden in bruikleen gaf.

Museumeigenaren denken dat inbrekers specifiek op zoek zijn naar Duitse spullen, het liefst van de SS. Er is volgens Meulenbroeks wereldwijd vraag naar dit soort materiaal. "Het lijkt wel alsof dit op verzoek gaat", zegt hij. "Misschien ligt het al wel bij een verzamelaar die schatrijk is", aldus Van Venrooij.

De politie is nog bezig met onderzoek naar de inbraken in Ossendrecht en Beek. Er zijn tot dusver geen aanhoudingen verricht.