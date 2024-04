Flink meer nieuwbouwwoningen verkocht, woningprijzen blijven stijgen

Makelaars aangesloten bij de NVM verkochten in het eerste kwartaal van dit jaar flink meer nieuwbouwwoningen. Het waren er bijna 7000; ruim een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Ook vergeleken met het laatste kwartaal van 2023 nam het aantal verkochte nieuwbouwwoningen toe, met 16 procent.

De makelaarsvereniging noemt de verbeterde financierbaarheid en het toegenomen vertrouwen als oorzaken van de toename. De NVM waarschuwt ook. "De nieuwbouw is volstrekt onvoldoende om de krapte op de bestaande woningmarkt op te vangen."

De gemiddelde prijs van een bestaande woning was in het eerste kwartaal 432.000 euro, een toename van 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2023 zijn de prijzen ongeveer vlak gebleven.

Belangstelling en verkopen

Het eerste kwartaal is traditioneel wat rustiger qua belangstelling en verkopen. Dat blijkt bij de bestaande woningen uit de verandering ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023: 18 procent minder. Maar het waren er wel 4 procent méér dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder. "De licht dalende rente in combinatie met de flink gestegen lonen helpen, want dat vergroot de leencapaciteit", zegt Lana Gerssen van de NVM.

Dat de woningverkoop in het eerste kwartaal toeneemt ten opzichte van 2023, maar het aanbod geen gelijke tred houdt, betekent volgens de NVM dat het woningaanbod opdroogt. "We zien dat kopers weer vaker en meer overbieden en dat daarmee de prijzen gaan stijgen", zegt Gerssen.