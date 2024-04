Opnieuw breekt Van de Zandschulp met coach, nu met Örtegren

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft al na een paar maanden de samenwerking met Johan Örtegren beëindigd. De nummer 86 van de wereld hoopte met de Zweedse coach weer de weg naar boven te vinden.

De tennisser uit Veenendaal werkte pas sinds begin december samen met de Scandinaviër. De breuk ontstond al voor het gravelseizoen.

Van de Zandschulp heeft mede door blessures een moeizame periode achter de rug. Vorig jaar wisselde de tennisser, die in 2021 de kwartfinales van de US Open bereikte, al twee keer van coach in de hoop op een tot een terugkeer naar de top 50.

Wéér coach aan de kant

In februari vorig jaar ging Van de Zandschulp niet verder met coach Peter Lucassen en eind oktober beëindigde hij de samenwerking met Sven Groeneveld, de oud-coach van onder meer Roger Federer, Monica Seles en Maria Sjarapova.