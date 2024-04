Nederlandse wandelaar vermist in Noorwegen, waarschijnlijk overleden

Een Nederlandse student is sinds gistermiddag vermist na een bergwandeling in Noorwegen. De zoektocht is volop bezig, maar de Noorse politie gaat er inmiddels van uit dat hij is overleden. De familie van de twintiger is ingelicht.

Een grote zoekactie werd gisteravond gestaakt vanwege slecht weer en omdat het donker werd. Twee andere internationale studenten met wie de Nederlander wandelde zijn wel gered.

De drie maakten een wandeling in berggebied Aselidalen bij Bodø, in het noorden van Noorwegen. De Nederlander zou een stukje vooruit zijn gelopen, waarna hij niet meer werd gezien. Ook kregen ze hem telefonisch niet meer te pakken.

Verdere details over de identiteit van de man zijn niet vrijgegeven.

Dichte mist en slecht weer

De twee andere studenten schakelden vervolgens rond 14.00 uur de hulpdiensten in. Zij bleven ongedeerd en werden opgepikt door mensen van het reddingsteam met een helikopter.

De zoektocht naar de Nederlander werd om 19.00 uur gestaakt vanwege slecht weer. Volgens publieke omroep NRK hing er dichte mist in het zoekgebied, waardoor het voor de helikopter niet veilig was om verdere zoekacties uit te voeren. Ook waren de bergen erg glad, wat de reddingswerkers op de grond hinderde.