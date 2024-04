Wekdienst 11/4: Mediadebat in Tweede Kamer • Fouad L. weer voor de rechter

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over verschillende onderwerpen. Zo staat de toekomst van de publieke omroep op het programma, wordt er gepraat over de kinderopvang en hoe die straks gefinancierd moet worden als de toeslag verdwijnt en ook een plan met tijdelijke maatregelen om het personeelstekort in gevangenissen op te vangen, wordt besproken.

Fouad L. moet opnieuw voor de rechter verschijnen voor een pro-formazitting. De 33-jarige man wordt verdacht van het doodschieten van zijn buurmeisje, buurvrouw en een Erasmus MC-docent vorig jaar september in Rotterdam. De zitting begint om 13.30 uur.

De Europese Centrale Bank (ECB) komt met een nieuw rentebesluit. De verwachting is dat de rente vrijwel zeker opnieuw onveranderd blijft.

Dit is er vannacht gebeurd:

Bijna de helft van de psychiaters in Nederland en Vlaanderen had in 2023 last van emotionele uitputting, een kernsymptoom van burn-out. Dat komt naar voren uit onderzoek van een vakwebsite die elke drie jaar onderzoekt wat de mentale staat van psychiaters is.

Het gaat om een stevige toename ten opzichte van het vorige onderzoek, met cijfers over 2020. Toen had nog 33 procent van de psychiaters last van emotionele uitputting. Ruim 20 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan te overwegen om hun vak te verlaten.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Luna (8) en Timo de Mik (11) uit het Noord-Hollandse Callantsoog deden deze week een bijzondere vondst, ze zagen vlak bij hun huis een zeehond in de sloot. Het dier zwom volgens Timo "de hele tijd heen en weer" en zag er duidelijk gestrest uit uit, is te lezen bij de regionale omroep NH.

Medewerkers van zeehondencentrum Pieterburen hebben de zeehond opgehaald. Hij is bij Julianadorp weer in zee uitgezet.