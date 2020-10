Van Kalmthout pakt na Luyendijk en Doornbos prestigieuze debutantenprijs

Rinus van Kalmthout is in de Amerikaanse IndyCar Series officieel gekroond tot Rookie of the Year; een prestigieuze prijs in de raceklasse voor de beste nieuwkomer dit seizoen. Vooraf had de 20-jarige coureur het al duidelijk gezegd: 'Ik wil de beste eerstejaars zijn'. Dat is gelukt.

Van Kalmthout treedt in de voetsporen van Arie Luyendijk en Robert Doornbos die in respectievelijk 1985 en 2007 de titel op hun naam mochten schrijven. "Bijna alle rijders die die prijs hebben gewonnen, zijn succesvol geworden in de IndyCar", zegt Van Kalmthout vol trots.

'VeeKay', zoals de 20-jarige autocoureur in de Verenigde Staten door het leven gaat, is bezig aan zijn debuutjaar in de populaire Amerikaanse raceklasse. In het debutantenkampioenschap wist Van Kalmthout in de kwalificatie van de slotrace in Florida al genoeg punten te behalen.

Eerste keer pole

Begin oktober behaalde Van Kalmthout zijn eerste poleposition en wist hij ook zijn eerste podiumplek te bemachtigen. Op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway werd de coureur derde. "Het was mijn doel om mijn rookieseizoen met een podiumplaats af te sluiten, dat ik met een mooie trofee naar huis kon", zegt Van Kalmthout.

Missie geslaagd zou je kunnen zeggen. Met de nieuwe titel, en zijn succes in de IndyCar, heeft Van Kalmthout zijn aflopende contract bij Ed Carpenter Racing met een jaar verlengd. Van Kalmthout: "En volgend jaar hopelijk die eerste overwinning."