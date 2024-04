Veel woningen met (te) weinig bewoners: corporaties willen vaker huizen delen

Voor het project verbouwt Talis vrijkomende woningen met drie slaapkamers. Een slaapkamer wordt dan een tweede badkamer, zodat bewoners eigen sanitair hebben. Woonkamer en keuken delen ze. De woningen worden verloot onder geïnteresseerden. De winnaar mag de tweede bewoner er zelf bij zoeken. Ze mogen geen partners zijn en moeten beiden ingeschreven staan. Ze behouden hun wachttijd.

Woningvoorraad efficiënter gebruiken

Corporatiekoepel Aedes ziet dit soort initiatieven toenemen. "Het is een manier om vooral starters en jongeren sneller aan woonruimte te helpen. Er is nu meer aandacht voor het efficiënter gebruiken van de bestaande woningvoorraad", aldus een woordvoerder.

De Haagse corporatie Staedion verhuurt nu 42 woningen aan twee singles en breidt dit verder uit. "We zien vooral twintigers reageren. Vaak starters met weinig inschrijvingsduur. Op deze manier kun je meer van deze mensen helpen."

En zo zijn er meer corporaties die inzetten op woningdelen, zoals Partion in Zaanstad, Zayaz in Den Bosch en Salland Wonen in Raalte.

Minder huurtoeslag nodig

Een bijkomend voordeel van het samenbrengen van singles in corporatiewoningen is dat het de belastingbetaler geld kan schelen. Want bij deze woonvorm krijg je in principe geen huurtoeslag. "Dat is ook niet nodig. Met zijn tweeën kunnen ze die woning prima betalen", zegt onderzoeker Frank Dirks van kennisorganisatie Platform31. "Netto houden ze per maand meer over dan als ze de woning alleen huren met recht op huurtoeslag."

Dirks maakte een rekensommetje: "Corporaties verhuren jaarlijks zo'n 125.000 vrijkomende sociale huurwoningen aan alleenstaanden. Stel dat ze 15.000 daarvan aan woningdelers toewijzen. Dat scheelt na vijf jaar 300 miljoen en na tien jaar 600 miljoen per jaar aan huurtoeslag."

"Goed dat corporaties hier nu mee bezig zijn", vindt hij. "Ik denk wel dat ze het nog veel meer kunnen doen. Want kun je in deze tijd nog grote woningen toewijzen aan alleenstaanden, als er zoveel mensen op een wachtlijst staan? Dat kun je je wel afvragen."

Gezamenlijk huishouden?

Het Instituut voor Publieke Waarden waarschuwt wel dat deze woonvorm een risico kan zijn als je in een uitkering terechtkomt. Want het is nog niet duidelijk hoe de overheid daarnaar kijkt. Als die twee huurders ziet als een gezamenlijk huishouden, kun je namelijk gekort worden op je uitkering.

Volgens het instituut moeten woningdelers, met ieder een eigen huurcontract, daarom standaard niet beschouwd worden als een gezamenlijk huishouden.