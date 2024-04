Onder de 30 en geen kinderwens: klinieken zien vraag naar sterilisatie toenemen

Zo ook Daan. Hij koos op zijn 27ste voor een sterilisatie vanwege zijn mentale gezondheid: "Ik vind dat als je een kind opvoedt je een stabiele, veilige en fijne omgeving moet hebben. De kans dat ik die niet kan bieden voor 18 jaar lang is gewoon best wel groot."

Ook het effect van hormonale anticonceptie op zijn vrouw en hoe het gaat in de wereld, speelt mee in zijn keuze: "Het is één groot drama met de klimaatcrisis en met de oorlogen rondom de wereld. Ik kan wel honderd dingen bedenken waarom ik zou zeggen: ik wil geen kind in deze wereld opvoeden."

Onder de 30

Wie een sterilisatie wil, kan bij de huisarts, het ziekenhuis of specialistische kliniek terecht. Artsen mogen zelf bepalen of ze de ingreep wel of niet uitvoeren bij mannen onder de 30. Maar in een richtlijn voor urologen wordt wel gesproken over risicofactoren: onder de 30 of mannen die géén relatie hebben krijgen vaker spijt van de ingreep. Gevolg is dat urologen terughoudend zijn in het uitvoeren van een sterilisatie bij jonge mannen.

Daan merkte dat het op zijn leeftijd moeilijk was om een arts te vinden die de behandeling wilde doen. "We hebben gebeld met een stuk of acht ziekenhuizen en die zeiden allemaal: je bent geen 35, we gaan het traject niet aan." Uiteindelijk lukte het hem om via de huisarts iemand te vinden voor de operatie.

De kans dat iemand spijt krijgt van de ingreep is klein, blijkt uit onderzoek. Ongeveer 2 tot 6 procent van de mannen komt later van de beslissing terug. Dat percentage ligt dus hoger bij mannen die er op jongere leeftijd voor kiezen: bij mannen onder de 25 heeft 11 procent later spijt.