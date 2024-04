Onderzoek: Nederlander ziet nut van EU, maar voelt geen liefde

In het algemeen zijn weinig Nederlandse burgers te spreken over de manier waarop de democratie in Europa werkt. Gemiddeld geven zij die een 5 als rapportcijfer.

Zij hebben de indruk dat de EU eerder opkomt voor grote bedrijven en voor politici dan voor hen als burgers. De helft (49 procent) is het eens met de stelling dat 'mensen als ik geen enkele invloed te hebben op de Europese politiek'. Slechts een kwart is tevreden over de integriteit van het bestuur in lidstaten van de Europese Unie, dat wil zeggen: een bestuur zonder corruptie en vriendjespolitiek.

Bovendien voelen weinig Nederlanders zich echt Europeaan.