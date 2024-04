Premier Zuid-Korea dient ontslag in na verkiezingsnederlaag

De Zuid-Koreaanse premier Han Duk-soo heeft zijn ontslag aangeboden aan president Yoon Suk-yeol. Dat volgt op de verkiezingsnederlaag van de regerende conservatieve People Power Party (PPP). Ook een aantal topadviseurs van de president biedt aan om op te stappen.

De liberale Democratische Partij (DPK) boekt flink terreinwinst in het parlement. De leider van deze partij, Lee Jae-myung, verloor twee jaar geleden de presidentsverkiezingen van Yoon. Voor de laatste is de uitslag van deze verkiezingen een flinke tegenvaller. Hij had gehoopt dat zijn partij een meerderheid zou krijgen in het parlement, maar lijkt alleen maar nog meer slagkracht te verliezen.

Met vrijwel alle stemmen geteld staat de DPK, samen met een kleinere partij, op zo'n 170 van de 300 zetels in het parlement. De PPP zou niet verder komen dan 109. Een tweederdemeerderheid voor de DPK, die de partij de macht zou geven veto's te blokkeren en de grondwet te wijzigen, lijkt net niet haalbaar, meldt de BBC.

Zuid-Korea kampt met onder meer stijgende voedselprijzen en een sterke vergrijzing van de bevolking. Bestaanszekerheid en zorg waren belangrijke campagnethema's. Tijdens de campagne werd DPK-partijleider Lee met een mes aangevallen.

De opkomst bij de parlementsverkiezingen was met ruim 67 procent hoger dan ooit.