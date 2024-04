Biden denkt na over intrekverzoek Australië in zaak tegen Assange

Video helikopterpiloten

Aanhangers van Assange vinden dat hij beschermd zou moeten worden als een klokkenluider en aanspraak kan maken op het recht op vrijheid van meningsuiting. Ze wijzen erop dat via WikiLeaks misstanden naar boven zijn gekomen. Zo publiceerde het platform een video van Amerikaanse helikopterpiloten die in Bagdad ongewapende Iraakse burgers doodschieten, onder wie kinderen en twee journalisten. Maar WikiLeaks publiceerde ook, in samenwerking met internationale media, honderdduizenden ambtsberichten van Amerikaanse diplomatieke missies wereldwijd.

Het Britse Hoge Hof stelde eind vorige maand een besluit over Assanges uitlevering aan de VS uit. Volgens de rechter is onduidelijk wat er met de klokkenluider gaat gebeuren in de VS en of hem een eerlijk proces wacht. Zolang dat land geen garanties geeft over de behandeling van Assange, wordt hij niet uitgeleverd. Het hof wil ook weten of Assange de doodstraf kan krijgen.

Nieuwsuur maakte een overzicht van de zaak tegen Assange: