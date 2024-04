Politieke crisis op Terschelling nog niet ten einde, beide wethouders stappen op

De politieke crisis op Terschelling duurt voort. De enige twee wethouders van de gemeente hebben bekendgemaakt dat ze opstappen. Gea van Essen (Plaatselijk Belang Terschelling) en Jeltje Hoekstra (VVD) verklaarden woensdagavond dat ze steun en vertrouwen missen van de gemeenteraad.

"We hebben een zware tijd achter de rug met de bestuurscrisis", sprak Van Essen. "Maar voor u is de gifbeker blijkbaar nog niet leeg. U gunt de wethouders geen hersteltijd. En een goedwerkend, nieuw college, geen opstarttijd. U bent hierin te hard."

Volgens Van Essen gedraagt de raad zich als 'bullebak' tegen de wethouders. Ze verwees naar de crises in Nederland. "Maar u denkt zeker te weten dat de vertragingen die hier plaatsvinden, zijn veroorzaakt door een slecht functionerende organisatie en de verantwoordelijke wethouders."

"Een plausibele uitleg, dat het complexer is dan dat, wilt u niet accepteren", vindt Van Essen. "U heeft uw veroordeling al klaar. En de zoveelste motie van wantrouwen in de tas."

VVD-wethouder Hoekstra, die het ambt tien jaar bekleedt, sprak van een raad die "voortdurend op ons inbeukt", citeert Omrop Fryslân.

Telefoontje

In december vertrok burgemeester Caroline van der Pol (VVD) al. Zij lag onder vuur omdat verhoudingen tussen haar en de gemeenteraad waren verstoord. Tijdens een extra raadsvergadering daarover kreeg ze een telefoontje met het aanbod om burgemeester van Castricum te worden. Na terugkomst in de raadszaal maakte ze tot verbazing van de aanwezigen bekend dat ze een andere baan had en zou vertrekken. De raad bepaalde daarop dat ze maar meteen moest opstappen.

De wethouders op Terschelling vormen samen met waarnemend burgemeester Roel Cazemier het college van Terschelling. Ze blijven deze rol op verzoek van de gemeenteraad nog een maand vervullen om de coalitiepartijen de tijd te geven nieuwe wethouders voor te dragen.