Drummer en zanger Max Werner (70) van Kayak overleden

Drummer en zanger Max Werner, bekend van de band Kayak, is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band woensdag bekendgemaakt op haar website en haar Facebookaccount.

"We kregen het droevige nieuws te horen dat Max overleden is", schrijft de formatie. Werner was de eerste zanger van de band tot 1978 en "essentieel voor de sound van de groep". Later werd hij ook de drummer van de groep.

Werner was in 1972 een van de oprichters van de band, samen met pianist Ton Scherpenzeel, gitarist Johan Slager en drummer Pim Koopman. Als zanger was Werner te horen op de eerste vijf albums van de groep. Het grootste succes behaalde de band eind jaren zeventig met het album Starlight Dancer. Daarna stopte Werner met zingen en werd hij drummer van de band.

Max Werner zingt Starlight Dancer: