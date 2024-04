Atlético slaat eerste slag, maar Haller biedt Dortmund hoop

Atlético Madrid heeft in de kwartfinales van de Champions League de eerste slag geslagen tegen Borussia Dortmund. In Madrid werd het 2-1. Atlético ging furieus van start, maar bezoekers kwamen in de tweede helft sterk terug en waren nog dicht bij de gelijkmaker.

Borussia Dortmund kreeg in het Metropolitano-stadion, waar de geblesseerde Memphis Depay strak in het pak toekeek, een koekje van eigen deeg. Zoals de Duitsers in de vorige ronde PSV in eigen huis overrompelden, zo werd Dortmund vanavond in de openingsfase onder de voet gelopen door een ontketend Atlético.