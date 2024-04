Barcelona deelt tik uit aan Paris Saint-Germain met knappe uitzege: 2-3

Het Spaanse antwoord volgde al snel. Pedri, terug na een hamstringblessure die hem enkele weken aan de kant had gehouden, stond koud in het veld of hij vond de diepgaande Raphinha die de ragfijne pass ineens op zijn schoen nam en Donnarumma kansloos liet: 2-2.

Jarige doelpuntenmaker

Dembélé dacht een kwartier voor tijd zijn oude werkgever opnieuw pijn te kunnen doen, maar zijn diagonale schuiver trof de buitenkant van de paal. Dan had de jarige Andreas Christensen meer geluk.

De 28 jaar geworden Deen was net De Jong, die kon terugkijken op een degelijk optreden, komen aflossen toen hij bij een hoekschop van Ilkay Gündogan precies op de juiste plaats stond en met zijn eerste actie de 2-3 binnenknikte.

De ploeg van Luis Enrique, in 2015 de coach die Barcelona naar zijn laatste Champions League-titel leidde, deed nog verwoede pogingen het tij te keren, maar slaagde er niet in de balans te herstellen tegen de mannen van Xavi, in 2015 invaller in de gewonnen Champions League-finale.