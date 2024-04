Barcelona deelt in Parijs tikt uit aan Paris Saint-Germain met kleine zege

Voor twee spelers was er bij voorbaat al sprake van een heugelijke wedstrijd. Aanvoerder Marquinhos droeg voor de 436ste keer het shirt van de PSG en staat daarmee naast Jean-Marc Pilorget (jaren zeventig en tachtig) in de recordboeken van de Franse club.

En bij Barcelona maakte Frenkie de Jong na ruim een maand weer zijn opwachting, nadat hij in het uitduel met Athletic Club door zijn enkel was gegaan. De Oranje-international werd in met zijn ploeg aanvankelijk teruggedrukt en moest de bal aan de gastheren laten.

Redding op doellijn

Toch was Barcelona als eerste dicht bij een doelpunt. Robert Lewandowski zette zijn hoofd tegen een hoekschop, profiterend van de mistastende doelman Gianluigi Donnarumma, maar de Pool zag Nuno Mendes op de doellijn redding brengen.

De Portugese verdediger kon echter ook niets meer uitrichten toen Donnarumma in de 37ste minuut bij een voorzet van Lamine Yamal andermaal halfslachtig ingreep en de doorgeschoten bal voor de voeten van Raphinha terechtkwam. De Braziliaanse international, die al een paar keer dreigend was geweest, had weinig problemen om de score openen.