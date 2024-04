Volendam-speler Mbuyamba kampt met hartritmestoornis, laat defibrillator plaatsen

Afgelopen seizoen was de oud-speler van MVV en voormalig jeugdspeler van FC Barcelona en Chelsea nog een sleutelspeler voor de Volendammers, met 28 basisplaatsen en vijf goal in de eredivisie. Hij droeg ook dit seizoen nog een aantal keer de aanvoerdersband.

"Misschien vraag je je af hoe ik me voelde?", stelt Mbuyamba. "Natuurlijk waren er aanvankelijk zorgen, zoals velen zouden hebben over hun gezondheid. Toch heb ik altijd geloofd dat dit geen probleem of hindernis zou vormen voor mijn voetbalcarrière. Ik ben een winnaar en een vechter!"

FC Volendam verwacht Mbuyamba op korte termijn weer te verwelkomen op op het trainingsveld. De wedstijd van komende vrijdag in Rotterdam tegen Excelsior, een cruciaal duel in de strijd tegen degradatie voor Volendam, komt zeker nog te vroeg.