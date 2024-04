Leeuwarden heeft eeuwenoude koninklijke vlag terug

Leeuwarden heeft gisteren een eeuwenoude koninklijke vlag teruggekregen die sinds 1950 niet meer gezien was. De gigantische vlag bleek op een zolder in Veldhoven te liggen, schrijft Omrop Fryslân.

De vlag werd vanaf 1814 uitgehangen in de Friese hoofdstad bij koninklijke bezoeken, maar raakte na meer dan 130 jaar trouwe dienst in de vergetelheid. Lokale geschiedeniskenner Ad Fahner las over de vlag in een artikel uit 1950 in de Leeuwarder Courant en besloot op zoek te gaan.

Hij begon zijn zoektocht bij het Fries Museum, maar daar hadden ze hem ook niet. Uiteindelijk kwam hij er samen met het Historisch Centrum Leeuwarden achter dat de vlag geërfd was door een vrouw in Veldhoven.

De vrouw had de vlag van 5 bij 2 meter nog altijd op zolder liggen en wilde hem met liefde teruggeven aan de stad. Burgemeester Sybrand Buma nam de vlag in ontvangst: "Het is een eenmalige gebeurtenis dat je zoiets krijgt. Volstrekt uniek", zei hij tegen de Leeuwarder Courant.

'Kopen wel een nieuwe'

De vlag is na al die jaren behoorlijk broos en zal in de toekomst dus niet meer gebruikt worden bij bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. "Dat doen we niet. Dan kopen we wel een nieuwe vlag en beginnen we opnieuw", aldus Fahner tegen Omrop Fryslân.

Of de vlag tentoongesteld kan worden, bijvoorbeeld in het Historisch Centrum Leeuwarden, is nog niet bekend. De vlag wordt voorlopig bewaard in de opslag van de gemeente.