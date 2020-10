Go Ahead Eagles verpulvert NAC in KNVB-beker, ook Excelsior met gemak door

In navolging van Excelsior eerder op de avond, heeft ook Go Ahead Eagles in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi met klinkende cijfers gewonnen. Het zette op kinderlijke wijze NAC Breda opzij, in Deventer werd het 6-0.

Heel even leek het erop dat Go Ahead Eagles de historische overwinning van Ajax afgelopen weekend in Venlo (0-13) na wilde gaan doen. De klok had nog geen twintig minuten getikt of het stond al 5-0 op de Adelaarshorst. Overigens trad het door het coronavirus geteisterde NAC met een B-ploeg aan.

In de zevende minuut kopte Sam Beukema de Eagles op voorsprong, daarna mochten ook Sam Hendriks, Zakaria Eddahchouri, Jeroen Veldmate (met een strafschop) en Luuk Brouwers een doelpunt voor hun rekening nemen. De ploeg uit Deventer liet daarna het gas los.

Ook toen wist NAC niet veel in te brengen, maar kwam het ook niet meer in grote problemen. Vlak na rust tekende Eagles-speler Antoine Rabillard al de eindstand aan: 6-0.