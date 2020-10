Excelsior met gemak naar tweede ronde KNVB-beker

Excelsior heeft in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi korte metten gemaakt met Helmond Sport. Met een 4-0 overwinning hebben de Rotterdammers overtuigend de tweede ronde gehaald.

Na nog geen halfuur spelen was het Reuven Niemeijer die vanaf de rand van het zestienmetergebied de thuisploeg op voorsprong zette. Helmond Sport kon na de openingstreffer niet veel tegengas geven.

Op slag van rust was het weer raak voor Excelsior. Na een goede voorzet van Robin van der Meer kon ploeggenoot Elías Már Ómarsson de bal vrij inkoppen. Diezelfde Ómarsson wist ook na rust het net te vinden.

De 25-jarige IJslander kwam goed voor zijn man en wist met het puntje van zijn schoen nog net de bal achter keeper Stijn van Gassel van Helmond Sport te tikken. Met 3-0 op het scorebord had Helmond nog een half uur te gaan om het tij te keren.

Genadeloos

Maar slechts zeven minuten later was het weer raak. Na een slappe breedtepass kon Excelsior counteren en tikte het Helmond Sport helemaal weg. Met een genadeloze trap schoot Joël Zwarts de bal via de onderkant van de lat in het doel en zette zo de eindstand op het scorebord.

Vanavond strijden Go Ahead Eagles en NAC Breda ook om een plekje in de tweede ronde van het bekertoernooi. In verband met de huidige coronamaatregelen komen deze week alleen de clubs uit het betaald voetbal in actie. De wedstrijden van de amateurclubs zijn naar december verplaatst.