Franse vrouw breekt wereldrecord touwklimmen: in 18 minuten de Eiffeltoren op

De Franse Anouk Garnier heeft vandaag het wereldrecord touwklimmen verbroken door in 18 minuten naar de tweede verdieping van de Eiffeltoren te klimmen. "Mijn droom is uitgekomen, het is magisch", zei Garnier eenmaal terug op de grond met een brede glimlach op haar gezicht.

Het vorige wereldrecord stond op naam van de Zuid-Afrikaanse atleet Thomas Van Tonder, die in 2020 90 meter aan een touw omhoog klom. Met 110 meter verbrak Garnier dat ruim. Het record voor vrouwen stond hiervoor op 26 meter.

Garnier begon pas in 2022 met touwklimmen, daarvoor werd ze meerdere keren wereldkampioen obstacle running. Op zoek naar een nieuwe uitdaging besloot ze om touwklimmen op te pakken.

Strijd tegen kanker

"Er waren veel ups en downs op weg naar dit record", zei Garnier. Haar recordpoging werd meerdere keren uitgesteld vanwege te harde wind. Hoewel snelheid er niet toe deed bij de recordpoging, bereikte ze de top twee minuten eerder dan verwacht.

Met de recordpoging zamelde ze geld in voor de strijd tegen kanker, de ziekte die vorig jaar bij haar moeder werd vastgesteld. Zij juichte haar dochter vanochtend vanaf de grond toe, net als haar grootmoeder en andere geliefden. Achteraf vertelde ze aan de Franse krant Le Parisién dat ze tijdens de klim steeds aan haar moeder dacht.