Badmintonners Caljouw en Kweekel bereiken achtste finales op EK

Badmintonners Mark Caljouw en Joran Kweekel hebben beslag gelegd op een plaats in de achtste finales van de EK in badminton in Saarbrücken. Caljouw versloeg in de tweede ronde Matthias Kicklitz en Kweekel was te sterk voor Milan Dratva.

De 29-jarige Caljouw, nummer 47 van de wereldranglijst, had 37 minuten nodig om zijn Duitse tegenstander met met 21-12, 21-17 te verslaan. In de vorige ronde was hij de Portugees Bruno Carvalho in twee games de baas.

Om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs moet Caljouw een medaille winnen.

De 25-jarige Kweekel, de nummer 111 van de wereldranglijst, was in 38 minuten met 21-9, 21-17 klaar met zijn Slowaakse tegenstander. In de vorige ronde had hij nog drie games nodig tegen de Mikolaj Szymanowski.

In de achtste finales op donderdag wacht voor Caljouw de Deen Anders Antonsen, als tweede geplaatst en nummer vier van de wereldranglijst. Kweekel treft de als vierde geplaatste Fransman Toma Junior Popov, nummer 25 van de wereld.

Tabeling/Piek naar kwartfinales

In het gemengd dubbelspel plaatste het als derde geplaatste Nederlandse duo Robin Tabeling/Selena Piek zich ten koste van het Schotse koppel Adam Pringle/Rachel Andrew voor de kwartfinales: 21-16, 21-8.

Voor Ties van der Lecq en Alyssa Tirtosentono viel het doek in de achtste finales. Het Nederlandse duo verloor van het als vierde geplaatste Deense koppel Mathias Thyrri/Amalie Magelund: 16-21, 14-21.