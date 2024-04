Verwarde man sticht brand in straat Schiedam, politiehond gewond

De politie heeft een verwarde man aangehouden die brand had veroorzaakt in een straat in Schiedam. Bij de arrestatie is een politiehond gewond geraakt.

Volgens Rijnmond gooide de man brandende voorwerpen uit het raam en vatte een geparkeerde auto daardoor vlam. De man dreigde brand te stichten in de woning waarin hij zich bevond.

De hulpdiensten rukten groot uit. Onder meer een arrestatieteam, brandweer, ambulance en een onderhandelaar kwamen naar de Huysmansstraat in Schiedam-West. De man sprak volgens de regionale omroep via een megafoon met hulpdiensten. De politie zette de omgeving af.

Geschoten

De politie heeft op de ramen van de woning geschoten met beanbags, dat zijn zakjes met loden kogeltjes. Het doel was eventueel gas in de woning te laten ontsnappen, legt een politiewoordvoerder uit. De politie gebruikte geen gewone kogels in verband met mogelijk ontploffingsgevaar.