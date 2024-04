Van der Laan kan gooi doen naar voorzitterschap KNVB: genoeg handtekeningen

Ze had al aangekondigd met de verkiezing mee te willen doen, maar inmiddels heeft Jeanet van der Laan ook genoeg handtekeningen van leden verzameld om een gooi te kunnen doen naar het voorzitterschap van de KNVB.

"Mooi, de tien ondersteuningshandtekeningen zijn binnen!", laat de 44-jarige Van der Laan, oud-international en voormalig lid van de Tweede Kamer, weten via X. "Dat betekent dat ik nu officieel verkozen kan worden als bondsvoorzitter."

Spee stopt

Van der Laan maakte vorige maand in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken bekend mee te willen dingen naar de post die vrijkomt omdat Just Spee om gezondheidsredenen per 1 juni zijn functie neerlegt.

29-voudig international Van der Laan zal tegenkandidaat zijn voor politiecommissaris Frank Paauw, die door het bondsbestuur van de KNVB is voorgedragen. Ook Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, heeft zich gemeld als kandidaat.

De bondsvergadering kiest op 27 mei een nieuwe voorzitter.