Veel Oekraïense soldaten vriezen sperma in, maar er zijn juridische hobbels

Dus moeten Evgeniy en Jaroslava ongemakkelijke gesprekken voeren over de toekomst en hun eventuele kinderwens als Evgeniy wordt gedood. "Hoe pijnlijk ook, maar zo is het leven. Hopelijk is het nooit nodig, maar het is er in elk geval. Ik vind dat de genen van mijn man bewaard moeten worden, want hij is geweldig."

Oekraïne is niet het eerste land dat zaad- en eicellen van soldaten laat invriezen voor ze naar het front gaan. Rusland doet op dit moment hetzelfde, Amerika deed het al ten tijde van de Irakoorlog in 2003.

Ondanks alle juridische onzekerheid rond het invriezen is de kliniek van arts Alina Gorbenko er de afgelopen maanden gewoon mee doorgegaan. "In de hoop dat dit later wordt opgelost. Dit is beter dan later met lege handen staan en mensen niet kunnen helpen."

Vorige maand maakte Nieuwsuur een reportage bij de kraamkliniek in het oosten van Oekraïne, de enige plek in de verre omtrek waar zwangere vrouwen nog terechtkunnen: