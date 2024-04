Jordaniërs al weken de straat op voor Gaza, protest is balanceeract voor regering

Weinig ruimte in Golfstaten

In veel Arabische landen gingen burgers in de afgelopen maanden de straat tegen de oorlog. Maar dat is niet overal toegestaan. Met name in landen in de Golfregio, waarvan sommige de banden met Israël in de afgelopen jaren aangehaald hebben, is weinig ruimte om openlijk solidariteit te tonen of kritiek te uiten op standpunten van de regering.

Ook deze landen proberen, net als in Jordanië, een balanceeract uit te voeren. In onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, die de Abraham-akkoorden sloten met Israël, zijn protesten niet toegestaan. "De controle is heel groot en publiekelijk kritiek op overheidsbeleid is zeldzaam", zegt Crystal Ennis, universitair docent aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in de Golfregio.

Toch is er "iets meer ruimte" gekomen voor Emirati's om zich uit te spreken over Gaza, ziet Ennis, bijvoorbeeld op sociale media. In Bahrein, dat ook de samenwerking aanging met Israël op economisch en militair vlak, werden bij pro-Palestijnse protesten activisten opgepakt. Maar het land haalde ook zijn ambassadeur terug uit Tel Aviv vanwege de oorlog.

Wanneer inwoners van Arabische landen de straat op willen gaan voor de Palestijnen, is daar meer ruimte voor dan bij andere thema's, zegt Wagemakers. "De Palestijnse kwestie is een soort uitlaatklep." In Jordanië hebben de demonstranten al aangekondigd het zo lang mogelijk te willen volhouden, uit solidariteit en om druk te blijven zetten op de regering.