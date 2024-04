School tijdens Eid al-Fitr: toetsenweek, lege klas of iedereen vrij

Aardrijkskundedocent Hidde Nuijten, online bekend als Meester Hidde, geeft les op een school in Amsterdam Nieuw-West, waar veel islamitische leerlingen op zitten. Zijn school is gewoon open. "Maar ik had vanochtend maar één leerling in de les. De rest heeft allemaal vrij gevraagd."

Op scholen in Noord-Brabant speelt dit op kleinere schaal, omdat er minder islamitische leerlingen zijn, zegt docent Engels Haitam Khalil. Toch wordt het wel geaccepteerd als jongeren vanwege het feest niet komen. "Maar het is wel ten nadele van die leerling. Want het is toetsenweek. Dus als ze een toets missen, moet die op een ander moment worden ingehaald", aldus Khalil.

Veel islamitische leerlingen komen volgens hem daarom alsnog naar school om hun toets te maken. Maar hij zou zelf liever zien dat dit volgend jaar anders wordt geregeld. "Dat hoor ik ook van leerlingen. Ze vinden niet dat alles moet worden omgegooid en iedereen vrij moet zijn, maar dat er wel iets meer over nagedacht kan worden."

Goede Vrijdag of Keti Koti

Zoals over het niet plannen van een toetsenweek tijdens Eid. "Of zorg ervoor dat er vooraf een inhaaldag is gepland waarop zij alsnog hun toets kunnen maken", zegt Khalil. Hij pleit voor één beleid vanuit de overheid, zodat het niet per school verschilt. "En dat het niet aan islamitische leerlingen of docenten zelf is om dit te moeten regelen."

Of de leerlingen van scholenkoepel Zaam volgend jaar opnieuw vrij zijn met Eid Al-Fitr, is nog niet bekend. Van Meulebrouck: "We gaan ieder jaar met leerlingen, ouders en leraren kijken welke feest we gezamenlijk willen vieren. Dit jaar kiezen we dus voor Eid al-Fitr, maar het kan best zijn dat het volgend jaar Goede Vrijdag is of Keti Koti."