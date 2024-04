Onderzoek: zoogdieren gedijen beter in houtkapbossen met FSC-keurmerk

Het FSC-keurmerk op houtproducten is goed nieuws voor de gorilla, de bosolifant en de luipaard. In houtkapbossen met zo'n FSC-certificaat zijn namelijk meer zoogdieren dan in bossen zonder zo'n certificaat. Zo'n keurmerk zit op producten die uit bossen komen waar een goede biodiversiteit vooropstaat. Die bossen krijgen dan een certificaat.

Onderzoeker Joeri Zwerts van de Universiteit Utrecht kwam tot de conclusie over het FSC-keurmerk na onderzoek in de bossen van Centraal-Afrika. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Dat klinkt tegenstrijdig: meer dieren in bossen waar hout gekapt wordt. Maar volgens Zwerts is het logisch: één van de belangrijkste oorzaken van de neergang van biodiversiteit is namelijk stroperij. En in bossen met een FSC-keurmerk worden maatregelen genomen om stropen, voor zo ver mogelijk, tegen te gaan.