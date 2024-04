Tennissters winnen ook laatste groepsduel Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben ook hun derde en laatste groepsduel voor de play-offs van de Billie Jean King Cup gewonnen. Na eerder Turkije en Letland werd in het Portugese Oeiras het gastland op een nederlaag getrakteerd: 2-1.

Het pleit was na de enkelspelpartijen van Eva Vedder en Anouk Koevermans al beslecht in het voordeel van Oranje, dat reeds verzekerd was van groepswinst en daarmee ook een vervolg van het landentoernooi in november.

Dubbel verloren

De 24-jarige Vedder, de nummer 413 van de wereld, was met 6-2, 6-3 te sterk voor de 17-jarige Maria Garcia (WTA-1.343). Koevermans haalde daarna het tweede punt binnen voor het team van captain Elise Tamaëla. De 20-jarige mondiale nummer 385 klopte Matilde Jorge (WTA-551) met 6-2, 1-6, 6-1.

In het afsluitende dubbelspel gingen Vedder en Koevermans in drie sets onderuit: 6-1, 1-6, 7-10.