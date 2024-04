Oppositie Zuid-Korea wint verkiezingen, pijnlijke nederlaag voor president

De parlementsverkiezingen in Zuid-Korea lopen uit op een grote overwinning voor de oppositie en een gevoelige nederlaag voor president Yoon Suk-yeol. Door de uitslag kan de partij van Yoon, de conservatieve People Power Party (PPP), ook in de rest van zijn termijn niet rekenen op een meerderheid in het parlement.

Yoon leidt sinds 2022 een minderheidsregering en hoopte een meerderheid in het parlement te krijgen. Maar exitpolls wijzen uit dat de oppositiepartijen onder aanvoering van de liberale Democratische Partij (DPK) op koers liggen om tussen de 178 en 197 van de 300 zetels te winnen. Dat zijn er veel meer dan de huidige 156.

Door de verkiezingswinst behoudt de oppositie een ruime meerderheid en kan men, als alle oppositiepartijen met elkaar samenwerken, zelfs aan een tweederdemeerderheid komen. Daarmee zou de oppositie veto's terzijde kunnen schuiven, de grondwet kunnen wijzigen of zelfs kunnen proberen de president af te zetten.

Felle campagne

De verkiezingen werden gekenmerkt door een felle campagne over thema's als bestaanszekerheid en zorg. Ook werd de campagne ontsierd door een aanval op partijleider Lee Jae-myung van de DPK. Bij een werkbezoek aan de zuidelijke havenstad Busan werd hij tijdens een vragensessie met journalisten met een mes in zijn nek gestoken. De verdachte werd na de aanval opgepakt.

Volgens de Nationale Verkiezingscommissie heeft ruim 67 procent van de kiesgerechtigde Zuid-Koreanen gestemd. De bijna dertig miljoen uitgebrachte stemmen betekenden de hoogste opkomst ooit tijdens parlementsverkiezingen. In de loop van morgen worden de definitieve uitslagen bekend.

De volgende presidentsverkiezingen in Zuid-Korea zijn naar verwachting in 2027.