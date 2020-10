Piloot eerste 'all female flight' met pensioen: 'Als dat maar goed gaat'

De eerste vrouwenvlucht met Liz Jennings Clark (l) - Transavia

Precies 31 jaar geleden vertrok de allereerste Nederlandse vlucht met een volledig vrouwelijke bemanning vanaf Schiphol. Piloot Liz Jennings Clark (57) bestierde de cockpit. Vandaag, op de dag van haar pensioen, deed ze de all female flight over. Dat resulteerde in een groot applaus van haar passagiers. In 1989 ging dat soms behoorlijk anders. Bijvoorbeeld de keer dat Jennings, die vanaf haar 20ste vliegt, een man met vliegangst aan boord had. "Toen hij mijn stem bij de welkomstspeech hoorde, overmeesterde zijn angst hem." De man verliet uiteindelijk het vliegtuig. "Het was een grote, macho uitziende man. Ik zou banger van hem zijn." 'Wat knap!' 'Als dat maar goed gaat', of 'wat knap dat u dit doet als vrouw.' Het zijn opmerkingen die in de carrière van Jennings vaak voorbij kwamen. Ze zeggen volgens haar iets over hoe laag de verwachtingen over vrouwen waren. Langzamerhand worden de reacties minder 'geschrokken en meer verbaasd', zegt de piloot. "Maar het gaat wel erg langzaam. We worden nog steeds in een hokje geplaatst."

Quote Ik had gehoopt dat een vrouwelijke piloot bij mijn pensioen de normaalste zaak van de wereld zou zijn Piloot Liz Jennings Clark

Een verschil tussen werken met een mannelijke of vrouwelijke bemanning is er volgens Jennings niet. In het begin van haar carrière, toen ze nog in de Caraïben werkte, kwam het voor dat mannelijke collega's niet met haar wilden vliegen. "Ik denk dat dat nu niet meer gebeurt." Myriam Adnani, copiloot tijdens de laatste vlucht van Jennings, beaamt dat. Mensen reageren eigenlijk altijd positief op haar. Volgens Adnani heeft Jennings de weg vrijgemaakt voor de huidige vrouwelijke piloten. "Mensen zijn nu op een positieve manier verrast." Normaalste zaak van de wereld Jennings: "Ik had gehoopt dat een vrouwelijke piloot bij mijn pensioen de normaalste zaak van de wereld zou zijn. Laten we hopen dat het bij het pensioen van Myriam wel zo is." Om daar werk van te maken vertelt ze graag aan meisjes over het 'mooie werk'. "Want het is echt een ambacht. Bijvoorbeeld met windkracht 8 landen, dan moet je laten zien wat je kan." Ook roemt ze de prachtige zonsopgangen die ze vanuit de cockpit zag. "Ik had een kantoor met het beste uitzicht ooit." De indrukwekkende uitzichten deelde Jennings de afgelopen jaren op sociale media. Bijvoorbeeld deze video van het opstijgen vanaf Schiphol met zonsopgang: