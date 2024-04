Reddingsactie voor kat loopt uit op drama in India

In Centraal-India zijn vijf mensen omgekomen bij een reddingsactie nadat een kat in een mestput was gevallen. Drie van de doden bij het tragische incident in de deelstaat Maharashtra zijn familieleden.

Het begon ermee dat een kat in het dorp Vakadi in een put viel waar een boer zijn mest in had gestort. Een man besloot het dier te redden en daalde af in de put. Waarschijnlijk werd hij onwel door de gassen die van de uitwerpselen afkwamen.

In een poging om dit slachtoffer te redden klom iemand anders naar beneden, en daarna nog vier mensen. Ook zij raakten bedwelmd. Uiteindelijk stierven vijf mensen in de mest, een zesde persoon kon worden gered en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Om bij de slachtoffers te komen werd de put met twee grote pompen leeggezogen.