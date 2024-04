Cosnefroy wint Brabantse Pijl, late aanval Van den Berg strandt in zicht finish

Benoit Cosnefroy heeft de Brabantse Pijl gewonnen. De Fransman van Decathlon-AG2R was de sterkste van een groepje van zes renners in de oplopende sprint in Overijse, nadat een late aanval van Marijn van den Berg in het zicht van de finish strandde.

Na drie podiumplaatsen in de voorgaande vier edities van de semiklassieker kwam Cosnefroy nu eindelijk juichend over de streep. Dat deed hij ruim voor Dylan Teuns, Tim Wellens werd derde. Van den Berg kwam na zijn vruchteloze ontsnapping enkele seconden later als zevende over de streep.

Kasseien en klimmen

Van den Berg, Teuns en Wellens kleurden de finale van de 195 kilometer lange koers. Nadat, door toedoen van onder meer de sterke Alpecin-Deceuninck-ploeg, de vroege vluchters waren gegrepen, beproefden veel kanshebbers hun geluk met een aanval.

Na speldenprikjes van de Alpecin-renners Søren Kragh Andersen en Axel Laurance - kopmannen bij afwezigheid van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel - ging Van den Berg er in het spoor van de twee Belgen vandoor.

Teuns trok vol door op de voorlaatste beklimming over de kasseien van de steile Moskesstraat, Wellens ging sterk mee en ook Van den Berg sloot aan. Het drietal werkte goed samen, iets dat de achtervolgers nauwelijks lukte waardoor de voorsprong opliep tot 25 seconden.

Maar in de laatste ronde begonnen Teuns en Wellens steeds vaker naar Van den Berg te kijken. De 24-jarige Nederlander van EF Education-EasyPost boekte dit seizoen al drie overwinningen en was op papier de sterkste sprinter van de drie. Uit de achtergrond profiteerden renners van de stilvallende kopgroep.

Quinten Hermans sprong als eerste naar de voorste groep, maar was ook niet van plan op kop te gaan rijden. Een groepje van acht vond de aansluiting, met daarin onder anderen Cosnefroy, Teuns en diens ploeggenoot Joseph Blackmore, die de groep op sleeptouw nam in dienst van Teuns.

Late uitval Van den Berg

Voor Van den Berg lag het tempo niet hoog genoeg. Uit de achtergrond dreigden nog meer renners de oversteek te kunnen maken. Reden voor de Nederlander om het in zijn eentje te proberen.

Hij begon met een veelbelovende voorsprong aan de S-Bocht, het laatste obstakel in het parcours in finishplaats Overijse, maar bij de verraderlijke uitloper van het klimmetje viel Van den Berg stil.

De groep van zes reed in het zicht van de finish voorbij de Nederlander, waarna Cosnefroy overtuigend naar de zege sprintte.