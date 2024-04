Vanavond op tv: Stemmen over migratiepact • Vruchtbaarheid Oekraïense soldaten • Onderhandelen over staakt-het-vuren

Oekraïners laten sperma en eicellen invriezen

Oekraïense soldaten die naar het front gaan kunnen hun sperma of eicellen laten invriezen. Mochten ze overlijden of verwondingen oplopen die hun vruchtbaarheid aantasten, dan kunnen ze zich in de toekomst mogelijk toch nog voortplanten.

Al is dat geen eenvoudig proces. Onlangs nam het Oekraïense parlement een wet aan waarin strenge voorwaarden worden gesteld aan ingevroren zaadcellen wanneer de man overlijdt. Zonder testament kunnen die niet zomaar worden gebruikt.