Zwitsers organiseren vredesconferentie over oorlog in Oekraïne

Zwitserland houdt op 15 en 16 juni een tweedaagse internationale vredesconferentie over de oorlog in Oekraïne. De bedoeling is om een route uit te stippelen die moet leiden naar vrede in Oekraïne, dat in februari 2022 door Rusland werd aangevallen. De top zal worden gehouden in het Bürgenstock Resort, aan het Vierwoudstedenmeer nabij Luzern.

Het aantal landen dat deelneemt is nog niet bekend, maar de organisatoren gaan uit van tachtig tot honderd landen. Mogelijk is de Amerikaanse president Biden een van de deelnemers aan de conferentie, die wordt gehouden aansluitend aan de G7-top van 13 tot 15 juni in Rome.

De kans dat Rusland aanwezig is, wordt bijzonder klein geacht. De basis van de gesprekken op de top is een vredesplan dat in de afgelopen maanden is ontwikkeld door de Oekraïense president Zelensky en de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken Ignazio Cassis.

'Zinloos'

Rusland heeft eerder al laten weten dat het niet geïnteresseerd is en noemt een dergelijke top "zinloos" als er geen rekening wordt gehouden met de Russische belangen. Volgens de Russen gebruikt het Westen de top om steun te verwerven bij de zogeheten BRICS-landen Brazilië, India, China en Zuid-Afrika.

Met name de invloed van China op het beleid van Rusland is belangrijk. Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak is Rusland economisch steeds afhankelijker geworden van China, dat de internationale sancties tegen Rusland niet heeft onderschreven. De hoop is dat Rusland in een later stadium wel mee wil praten over vrede.

Volgens de Zwitserse organisatie is er "voldoende internationale steun" voor een conferentie op hoog niveau om het vredesproces op gang te brengen. In een verklaring geven de Zwitsers toe dat er nog "witte vlekken" zijn op weg naar de conferentie, maar "gegeven de lange diplomatieke traditie van Zwitserland en de hoopgevende reacties gedurende de onderzoeksfase (in aanloop naar de vredestop, red.) beschouwt het land het als zijn verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het vredesproces in Oekraïne".