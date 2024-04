Europees Hof: twee oligarchen onterecht op sanctielijst ondanks band Poetin

Twee Russische oligarchen stonden maandenlang onterecht op de Europese sanctielijst. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag geoordeeld. De Europese Raad heeft niet voldoende onderbouwd waarom het vermogen van de zakenmannen werd bevroren, oordeelde het hof.

Het gaat om de Lets-Russische Aven en de Israëlisch-Russische Fridman, medeoprichters en aandeelhouders van de Alfagroep. Een van Ruslands grootste banken, de Alfabank, behoort tot dit conglomeraat.

Na de Russische inval in Oekraïne werden de twee op de sanctielijst gezet, omdat ze financiële steun zouden hebben verleend aan de oorlog en nauwe banden onderhielden met Poetin. Dat laatste klopt, maar het hof acht de overige beschuldigingen onvoldoende bewezen.

Volgens het gerecht staat dus niet vast dat Aven en Fridman "acties of beleid hebben gesteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen". Zo bleef er niet genoeg over om de plek van de twee oligarchen op de Europese sanctielijst te rechtvaardigen.

Sancties vervallen niet

Dat betekent niet dat de sancties voor de twee komen te vervallen. Na maart 2023 werden namelijk opnieuw sancties afgekondigd tegen Aven en Fridman, toen met een uitgebreidere onderbouwing. Die vechten zij nog aan in een afzonderlijke rechtszaak. De Europese Raad kan ook nog in hoger beroep gaan tegen het oordeel van vandaag.

Sinds de Russische inval in Oekraïne werden meer dan 1700 mensen die volgens Europa direct of indirect betrokken zijn bij de invasie op de Europese sanctielijst gezet. Tientallen van hen zijn naar het hof gestapt. In de meeste gevallen waren procedures om van de sanctielijst af te komen niet succesvol, maar onder anderen de ex-vrouw van Fridman en autocoureur Nikita Mazepin kregen het wel voor elkaar.