Klachten over astmapuffer Viatris, autoriteit doet onderzoek naar middel

Bijwerkingencentrum Lareb heeft honderden klachten binnengekregen over het gebruik van een inhalator van de fabrikant Viatris. Dat meldt Lareb na berichtgeving van RTL Nieuws.

Volgens Lareb kreeg een deel van de astmapatiënten juist meer klachten aan hun luchtwegen na het gebruik van het nieuwe middel van de fabrikant. Zo kregen mensen tijdens en na het gebruik last van een hoestprikkel en hoestbuien. Inmiddels zijn veel van de patiënten die een klacht indienden weer overgestapt naar hun vertrouwde en tevens gewoon verkrijgbare middel Foster of een ander merk.

In december vorig jaar waarschuwde Lareb al voor de klachten bij het gebruik van de puffer van Viatris. Ook apothekersvereniging KNMP is toen op de hoogte gesteld en heeft die waarschuwing doorgegeven aan de achterban. Annemieke Horikx van KNMP ziet dat er in korte tijd veel meldingen binnen zijn gekomen en verwacht dat Viatris daarom ook steeds minder vaak voorgeschreven zal worden. Ook omdat de inhalator bij geen van de zorgverzekeraars op de voorkeurslijst is opgenomen.

"Het is een goedgekeurd medicijn en pas recentelijk op de markt gekomen. In zo'n negen maanden tijd zijn er veel meldingen gedaan, dus het is terecht dat Lareb tegen het CBG heeft gezegd om de zaak te onderzoeken", zegt Horikx. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) doet op verzoek van Lareb onderzoek naar de inhalator van Viatris en heeft de fabrikant de nodige vragen gesteld.

Al snel de eerste klachten

Horikx: "Je moet erop kunnen vertrouwen dat als het CBG iets goedkeurt, dat dat het ook is." Echter kort na het op de markt komen van Viatris kwamen de eerste klachten al binnen. In de zomer van 2022 keurde het CBG Viatris goed. Maar het duurde nog even voordat het daadwerkelijk op de markt verscheen.

Volgens Horikx is dat niet ongewoon. "Zodra het geregistreerd staat, zal het eerst in een geneesmiddelendatabank moeten worden opgenomen. Daarna kan het middel pas worden gedeclareerd. Rond 1 juni 2023 is het middel op de markt gekomen en in december 2023 waren er al rond de 200 klachten."

Waarom apothekers doorgingen met het verstrekken van Viatris, weet Horikx niet. Het tekort aan de meest voorgeschreven puffer, salbutamol aerosol, heeft daar volgens de apotheker niks mee te maken. "Dat zijn twee verschillende middelen. Daar waar een tekort aan is, is voor de acute behandeling van benauwdheidsklachten voor astmapatiënten. Waar we het nu over hebben is een middel dat zich op zowel de korte als lange termijn richt en een combinatie van twee soorten middelen betreft", aldus Horikx.

Van Foster, al jaren een van de meestgebruikte medicijnen tegen benauwdheidsklachten, zijn er geen tekorten. Tenminste niet in deze combinatie en niet in deze sterkte. Waarom patiënten die Foster gebruikten dan overgingen naar Viatris is ook voor Horikx onduidelijk. Volgens Bijwerkingencentrum Lareb zijn 325 van de 407 mensen met klachten over Viatris gestopt met het gebruik daarvan of weer overgestapt naar Foster.