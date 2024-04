Een man is vanmiddag overleden nadat hij bekneld was geraakt in een maaimachine. Dat gebeurde op een camping in Boekel in Noord-Brabant.

De man was volgens Omroep Brabant bezig met werkzaamheden vlak bij een speeltuin op de camping toen hij klem kwam te zitten in de maaier achter een tractor. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet duidelijk.

De man is ter plekke gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het gebied rond de speeltuin is afgezet door de politie.