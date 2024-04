Forse boete van 25 miljoen dollar voor accountantskantoor KPMG wegens fraude

KPMG krijgt in de VS een boete van 25 miljoen dollar (23 miljoen euro) van de Amerikaanse toezichthouder voor accountants. De Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) stelt vast dat medewerkers van de accountantstak van KPMG Nederland fraudeerden bij verplichte interne kennistoetsen.

Het is de grootste boete die de toezichthouder in de VS ooit oplegde. De partners van KPMG, die de aandeelhouders zijn van de accountantstak, moeten de boete van 25 miljoen gezamenlijk ophoesten.

Honderden medewerkers binnen het bedrijf pleegden fraude met kennistoetsen. Ook voorzitter van de raad van commissarissen oud-minister Roger van Boxtel gaf toe te hebben gesjoemeld. Hij vertrok daarom bij de accountant- en advies-multinational. Vanwege het schandaal stapte ook topbestuurder Marc Hogeboom op. Hij kreeg een persoonlijke boete van 150.000 dollar. Die mag hij niet declareren bij een verzekering.

Toezicht

KPMG valt onder het toezicht van PCAOB omdat het accountantskantoor de jaarrekeningen controleert van sommige Nederlandse ondernemingen met een beursnotering in de VS. De PCAOB werkt nauw samen met de Nederlandse toezichthouder AFM.

Minimaal vijf jaar werd er bij KPMG gefraudeerd met de deels verplichte kennistoetsen. Die toetsen zijn nodig om vakkennis en vaardigheden op peil te houden en werden onder meer in het leven geroepen om de reputatie van accountants te verbeteren na enkele grote schandalen.

Volgens de Amerikaanse toezichthouder was er bij KPMG sprake van een cultuur waarbij grootschalige examenfraude kon ontstaan en lang voortduurde. Hierdoor is de kern van het accountantsberoep, het toevoegen van vertrouwen, geschaad.

'Beschamend'

KPMG beperkt zich tot een schriftelijke reactie. In een persbericht zegt bestuursvoorzitter Stephanie Hottenhuis dat de conclusies van de Amerikaanse toezichthouder "beschamend" zijn en dat het haar "zeer spijt dat dit foute gedrag plaatsvond".

Ook bij accountantskantoor Deloitte werd met examens gefraudeerd. Dat werd vorig jaar oktober bekend.