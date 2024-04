Vollering kan Longo Borghini niet volgen in Brabantse Pijl, Italiaanse wint

Elisa Longo Borghini heeft woensdag de Brabantse Pijl gewonnen. In de negende editie van de koers voor vrouwen reed de Italiaanse kampioene op 10 kilometer voor het einde weg bij Demi Vollering en reed solo over de streep.

Zo moest Vollering opnieuw genoegen nemen met een tweede plaats achter een Italiaanse concurrente, want vorig jaar was de winnares Silvia Persico. In 2022 won de Nederlandse renster nog wel deze midweekse koers, die wordt gezien als de traditionele overgang van de Vlaamse klassiekers naar de Waalse klimkoersen.

De rensters kregen een race van 135 kilometer voor de kiezen in Vlaams- en Waals-Brabant, met onderweg 20 kassei- en asfaltklimmetjes.

De S-Bocht

Zoals verwacht ontbrandde de koers pas echt op de lokale ronde bij finishplaats Overijse, met een paar stevige kasseienstroken heuvelop en de beroemde scherprechter van deze regio: de S-Bocht: 1,3 kilometer aan 3,7 procent gemiddeld.

Maar daarvoor maakte de Nederlandse Laura Molenaar de koers hard door als eerste ten aanval te trekken. De renster van wielerploeg VolkerWessels kreeg al snel een groepje metgezellen, onder wie de Amerikaanse Coryn Labecki, die in 2017 de Ronde van Vlaanderen won. Samen reden ze een voorsprong van zo'n 3,5 minuut bijeen.

Vanuit het peloton toonde ploeg SD Worx-Protime, met onder anderen Demi Vollering en Europees kampioene Mischa Bredewold, het initiatief om het toch aanzienlijke gat dicht te rijden.