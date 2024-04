Verkeerde verdachte voor rechtbank Lelystad, slachtoffer loopt huilend weg

De rechtbank in Lelystad heeft de behandeling van een zaak vanochtend uitgesteld omdat een advocaat de namen van twee van haar cliënten door elkaar had gehaald.

Gevolg was dat de verdachte van het veroorzaken van een verkeersongeluk 'gewoon' thuis zat, terwijl het destijds zwaargewonde slachtoffer wel in de rechtszaal zat. Toen het uitstel bekend werd, stormde hij de zaal uit, de tranen uit zijn ogen vegend, meldt Omroep Flevoland.

De rechtbank zou vanochtend de zaak behandelen tegen de 21-jarige Faisal A. uit Den Haag. Hij wordt ervan verdacht op 25 mei 2022 een verkeersongeluk te hebben veroorzaakt in Lelystad. Daarbij liep een toen 19-jarige man een schedelbasisfractuur op. Het slachtoffer verkeerde enige tijd in kritieke toestand.

De verdachte ging er na de aanrijding vandoor, maar meldde zich een dag later zelf bij de politie. Vanochtend bleef hij thuis, omdat zijn advocaat hem had geappt dat hij pas morgen hoefde te komen.

Meermaals excuses

Voor de rechtbank gaf de advocate toe dat zij twee cliënten heeft met de voornaam Faisal, en beide mannen heeft verwisseld. De zaak tegen de ene Faisal stond vandaag gepland, die van de ander morgen. De advocate bood meermaals haar excuses aan.

De advocaat van het slachtoffer vroeg de rechtbank de zaak alsnog te behandelen, vooral omdat de gezondheid van het slachtoffer achteruit gaat. Maar de rechtbank stelde de behandeling van de zaak uit tot 17 juli. De voorzitter van de rechtbank wil de verdachte zélf spreken. "Het gaat hier om heel ernstige gebeurtenissen, waar gevangenisstraffen op staan", aldus de voorzitter van de rechtbank. "We willen graag met verdachte in gesprek. Wat is er nu precies gebeurd? Hoe is het nu met verdachte? Wat moet er met hem gebeuren als het tot een bewezenverklaring komt? Het moet tot een afronding komen, maar wel op een goede manier."

We wachten al zo lang

Voor het slachtoffer en zijn familie was het uitstel een koude douche. Het slachtoffer beende zonder iets te zeggen weg. Zijn familieleden richtten hun woede op de advocate van Faisal A. . "Zij maakt een fout! Wat als dat de volgende keer weer gebeurt? We wachten al zo lang", riepen ze.