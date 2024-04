Kelderman niet genoeg hersteld voor Giro, Bouwman is zijn vervanger

Wilco Kelderman moet de Giro d'Italia dit wielerseizoen missen. De 33-jarige renner van Visma-Lease a Bike is niet genoeg hersteld van zijn sleutelbeenbreuk, die hij vorige maand opliep in Parijs-Nice.

Koen Bouwman vervangt Kelderman bij de Nederlandse wielerformatie die op 4 mei aan de start verschijnt van de Ronde van Italië.

Val in laatste bocht

De laatste etappe van de rittenkoers Parijs-Nice eindigde voor Kelderman met een val. In de laatste bocht van de slotrit ging hij onderuit. Kelderman finishte vervolgens nog wel, waarmee hij zijn achtste plaats in het klassement behield, maar deed dat wel met een gebroken sleutelbeen.

Voor Kelderman zou het zijn zesde deelname worden aan de Giro. In 2013 reed hij de Italiaanse grote ronde voor het eerst. Zijn beste prestatie behaalde hij vier jaar geleden, toen hij als derde eindigde in het algemeen klassement.

Voor zijn vervanger Bouwman is de Giro ook geen onbekend terrein. Ook de afgelopen zes edities reed hij mee, met als hoogtepunt de Giro van twee jaar geleden. Hij won toen twee etappes en veroverde de blauwe trui voor beste klimmer.

Of Visma-Lease a Bike in de Giro kan beschikken over Wout van Aert, is nog maar zeer de vraag. De Belg, die dit seizoen zijn zinnen had gezet op de Ronde van Italië, kwam in Dwars door Vlaanderen hard ten val en liep daarbij meerdere botbreuken op.