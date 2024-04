Griekspoor bijt zich in tweede ronde van Monte Carlo stuk op taaie De Minaur

Tallon Griekspoor is uitgeschakeld op het masterstoernooi van Monte Carlo. De mondiale nummer 26 moest in de tweede ronde na een goede start zijn meerdere erkennen in Alex de Minaur: 6-2, 2-6, 3-6.

Griekspoor had zijn twee voorgaande duels met de nummer elf van de wereld op ATP-niveau gewonnen. Dat was in 2023 op het gras van Rosmalen en op indoorhardcourt in Basel, maar op het tragere gravel van Monte Carlo had de Nederlander meer moeite met de rappe Australiër.

Goed begin

De hoogst geklasseerde tennisser van Nederland begon wel sterk. Hij won de eerste elf punten van de partij en zette De Minaur in de eerste set vaak onder druk met zijn service en forehand.

Die tactiek bleek de juiste, aangezien de taaie Australiër ervan houdt om lange rally's te spelen.

De Minaur, in februari nog verliezend finalist op het ABN Amro-toernooi in Rotterdam, werd vanaf de tweede set ook taaier voor Griekspoor, die steeds vaker in zijn eigen servicegames in de problemen kwam en meer fouten ging maken.