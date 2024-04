Oud-volleybalster Schoot had tumor van 17 centimeter, maar durft weer te dromen

Desondanks vindt de normaal gesproken heel ondernemende en actieve oud-volleybalster het toch ook fijn om te blijven dromen. "Natuurlijk is er op dit moment maar één droom en dat is gezond worden en gezond blijven, maar het is altijd leuk om te dromen en over dingen na te denken."

Schoot: "Het lijkt me bijvoorbeeld fantastisch om eens te kijken of ik een bijdrage kan leveren aan het ooit naar Nederland halen van de Olympische Spelen of zelf naar de Spelen van 2028 in Los Angeles te gaan en daar een bijdrage te leveren."

"Ik heb zelfs even gedacht, nadat ik ziek was geworden: hoe vet zou het zijn om straks beter te zijn en dan ook weer in het Nederlands team te spelen. Dat je niet alleen gezond wordt, maar ook weer zó fit dat je weer goed genoeg bent voor Oranje."

Genieten van de kleine dingen

Die gedachte legde ze snel weer naast zich neer en momenteel haalt ze "superveel plezier" uit het met een rugzak naar de supermarkt kunnen wandelen. "Wie had dat gedacht een jaar geleden? Het zijn nu de kleine dingen waar ik heel blij van word."

Schoot is heel open over haar ziekte, zowel in de podcast Over de Top, die ze samen met oud-ploeggenoten bij Oranje Laura Dijkema, Maret Grothues en Robin de Kruijf maakt, als op haar eigen Instagram-account. Daardoor krijgt ze veel reacties en berichten.

"Soms denk ik: had ik dit maar veertig jaar later gekregen, niet dat het dan minder erg is, maar dan had ik nog veertig jaar zorgeloos kunnen leven. Maar ik kreeg op een gegeven moment een berichtje van een moeder, van wie haar dochter van tien ziek is. Dan besef ik dat ik heel blij mag zijn dat ik 25 jaar langer gezond ben geweest."