OM vraagt om uitlevering Eritreeër die landgenoten martelde in kampen

Het Openbaar Ministerie vraagt om de uitlevering van een man die gevangen zit in de Verenigde Arabische Emiraten. Het OM beschuldigt de 40-jarige man uit Eritrea van mensensmokkel, afpersing en geweld, waaronder seksueel geweld, tegen migranten die vanuit Libië naar Europa reizen.

De Eritreeër zou ook lid zijn van een criminele organisatie. Die organisatie verdiende volgens het OM veel geld met het afpersen van Eritrese migranten. Bij de rechtbank Overijssel loopt al een zaak tegen een ander vermoedelijk kopstuk van dezelfde organisatie. Die is door Ethiopië uitgeleverd aan Nederland.

De organisatie zou tussen 2014 en 2020 Eritreeërs naar Nederland hebben laten komen onder levensgevaarlijke omstandigheden. Onderweg werden slachtoffers in Libië mishandeld, gemarteld en verkracht, terwijl ze met honderden anderen zaten opgesloten in kampen. Volgens het OM zijn meerdere slachtoffers daar overleden.

Familie in Nederland werd afgeperst en moest veel geld betalen voordat het opgesloten familielid mocht doorreizen.

Ontsnapt, maar weer opgepakt

De Eritreeër die het OM nu uitgeleverd wil zien, werd sinds 2021 internationaal gezocht. De man is opgepakt in Ethiopië, maar wist te ontsnappen tijdens een rechtszitting. Hij is in Ethiopië bij verstek veroordeeld tot levenslang vanwege mensensmokkel.

De man werd vorig jaar aangehouden in Soedan bij een internationale politieactie. De actie werd geleid door de Verenigde Arabische Emiraten. Die kwamen hem op het spoor in een witwasonderzoek.

Het OM hoopt dat de man wordt uitgeleverd. Als dat niet gebeurt, gaat het OM hem bij verstek berechten.