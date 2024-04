Hulpdiensten Italië zoeken nog naar vier vermisten na fatale explosie in centrale

Een deel van het bouwwerk van negen ondergrondse verdiepingen stortte in, zegt brandweerhoofd Francesco Notaro tegen de Italiaanse nieuwszender SKY TG24. Er zijn duikers ingezet om de vermiste mensen te vinden.

Onderhoud

De waterkrachtcentrale onderging al bijna een jaar een groot onderhoud om de turbine te moderniseren. Gisteren werd de centrale voor het eerst getest.

Direct was te horen dat het niet goed ging. Eén van de medewerkers zegt tegen de krant La Repubblica dat hij vanaf de begane grond een "metaalachtig geluid" hoorde, vergelijkbaar met dat van een grote motor die overtoeren maakt, en vervolgens "een explosie". Vanaf de begane grond zag hij een "angstaanjagende vuurzee opstijgen".

De oorzaak van de explosie moet nog worden onderzocht. La Repubblica schrijft dat het niet uitgesloten is dat de explosie het gevolg is van menselijke fouten.

Gesmolten handschoenen

De vijf gewonden hebben ernstige brandwonden opgelopen. Het was zo heet dat bij sommigen de handschoenen in hun handen zijn gesmolten. Hulpdiensten moesten hun kleding openknippen om hen te bevrijden. Omdat de werknemers nog in shock verkeren, zal de politie hen pas later verhoren.

De Italiaanse premier Meloni zegt dat ze het "vreselijke" nieuws volgt. Ze betuigde haar steun aan de slachtoffers en hun families.

Enel Green Power, het bedrijf achter de centrale, verklaart dat er geen schade is ontstaan aan de dam waar de centrale stond. Ook het bedrijf betuigt zijn medeleven met de slachtoffers en hun families.