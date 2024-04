Kamerlid De Hoop krijgt veel bijval na racistische opmerking Johan Derksen

Kaars

Het is niet voor het eerst dat opmerkingen van Johan Derksen (75) in VI voor ophef zorgen. Twee jaar geleden vertelde hij in het programma dat hij zo'n 50 jaar eerder een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd. Er volgden excuses, Derksen zwakte het verhaal af en hij stopte tijdelijk met programma.

Twee jaar daarvoor kwam Derksen in opspraak na uitspraken over uitspraken over rapper en anti-Zwarte Piet-activist Akwasi. In het tv-programma kwamen destijds anti-racismedemonstraties aan bod. Toen er even later in het programma een foto van een demonstrant verkleed als Zwarte Piet werd getoond, zei Derksen: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?"

Derksen noemde zijn opmerking later "een verkeerde grap".