Burgemeester Rijswijk: mail mij als je je bedreigd voelt

Burgemeester Huri Sahin (GroenLinks) van Rijswijk roept vrouwen die zich bedreigd voelen op om haar persoonlijk te mailen.

"Als je denkt: ik voel me niet veilig, maar ik weet niet wat ik kan doen, mail mij", zegt ze bij Omroep West.

Sahin doet haar oproep nadat vorig jaar in Rijswijk twee vrouwen door hun partner werden vermoord. Daarna kreeg de burgemeester een mail van een vrouw die zich zorgen maakte.

"Ze mailde mij: ik word niet goed geholpen. Ik heb doodsangsten. Dan kun je er lang over vergaderen, maar ik heb gevraagd om een gesprek", aldus Sahin. "Dat gesprek heeft ook plaatsgevonden. Het is helaas waar, maar door mijn bemoeienis is die zaak serieuzer genomen. De man is aangehouden en de vrouw is in veiligheid. Ik heb daarna nog regelmatig contact met haar gehad."

Juni vorig jaar werd de 36-jarige Karina dood gevonden in haar appartement in Rijswijk. Eind november werd de 45-jarige Jessica doodgeschoten in dezelfde stad. Beide vrouwen lieten drie kinderen achter. In beide gevallen pleegde de man, de vermoedelijke dader, zelfmoord.

Megagrote impact

"'Zulke moorden hebben een megagrote impact. Voor de slachtoffers en nabestaanden zelf, maar ook voor onze gemeente", zegt de burgemeester. "Daardoor werd ik alert: waarom gebeurt dit? Hoe vaak komt het voor? Ik ben me erin gaan verdiepen en kwam in contact met rechtbankverslaggever Saskia Belleman, die ook een podcast maakte over het onderwerp."

"Als het om een zeer onveilige situatie gaat, moet je meteen 112 bellen. Maar als je niet weet wat je moet doen en met mij een gesprek wilt, mail mij dan", zegt ze nu. "Ik zeg niet dat dit dé oplossing is. Maar het kan wel versnellend werken."

Politiesurveillance

Sahin wijst er op dat ze als burgemeester 'instrumenten' heeft die ze direct kan inzetten. Zo kan ze een gebiedsverbod of een andere zogeheten gedragsaanwijzing geven. Ook kan ze zorgen voor extra handhaving in de buurt of extra politiesurveillance. "Of in het uiterste geval camera's", aldus de burgemeester. "Ik kan wel degelijk dingen doen. Meer dan veel mensen soms denken."

De oproep om haar te mailen, is geen kritiek op de officiële instanties, stelt de burgemeester. "Ik geloof dat de instanties van toegevoegde waarde zijn. Maar ik zou willen dat we veel meer nadenken. Elke situatie is verschillend. Er zijn veel regels waardoor we ons laten belemmeren, denk aan de AVG (privacywetgeving, red.), waardoor we soms lang wachten: kunnen we bepaalde informatie onderling wel delen? Dat helpt de slagkracht niet", zegt Sahin.

Enorme jungle

Ze ziet nog een probleem: "Vrouwen zijn terughoudend bij het vragen om hulp. Zelfs aan dierbaren vertellen ze het niet. Ze denken vaak: ik los het wel op. Ze weten ook vaak de juiste hulp niet te vinden. We hebben zoveel instanties, we hebben met alle goede bedoelingen een enorme jungle aan hulpverlenende organisaties gecreëerd."

Haar oproep heeft al heel wat reacties opgeroepen. "Ik kreeg mails van vrouwen die zeiden: wat fijn dat u onze burgemeester bent", zegt Sahin. "Ook een mail van iemand die dat zelf huiselijk geweld heeft meegemaakt. Ze vond het een mooi initiatief."

Bovendien kreeg ze reacties van wetenschappers en advocaten die zeggen dat het goed is wat ze doet. "In eerste instantie twijfelde ik nog of ik dit wel moest doen, maar toen dacht ik: waarom niet? Elke vrouw die ik kan helpen is er één."